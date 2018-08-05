Denizde yüzerken kalp krizi geçirdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum ilçesindeki sahilde, serinlemek için denize girip, yüzen Recep Civelek (64), kalp krizi geçirdi. Civelek, sahilde bulunanların kıyıya çıkarıp, sağlık ekibine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Recep Civelek, yüzdüğü sırada fenalaştı. Sahilde bulunanların fark edip, sudan çıkardığı Civelek için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Civelek'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Civelek, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Civelek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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