HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denize atlayan genci polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 04:03 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı.

Denize atlayan genci polis kurtardı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç denize atladı. Genci deniz polisi kurtardı.
İddiaya göre, Kadıköy'de sevgilisiyle bir süre tartışan Aykut Y. Karaköy Motor İskelesi'nin yanından denize atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Aykut Y.'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, "Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik" dedi.
FOTOĞRAFLI

Denize atlayan genci polis kurtardıDenize atlayan genci polis kurtardıDenize atlayan genci polis kurtardıDenize atlayan genci polis kurtardı

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Zincirlikuyu'da gece yarısı metrobüs isyanı...Zincirlikuyu'da gece yarısı metrobüs isyanı...
Demirkazık’ta 3 dağcı mahsur kaldı (2)Demirkazık’ta 3 dağcı mahsur kaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

Antalya'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, sonra...

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

'Bedava tatil kazandınız' mesajlarına dikkat! On binlerce kişi mağdur oldu

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Antalya'daki sürat teknesi faciasında kahreden detay

Bodrum'a turist akını

Bodrum'a turist akını

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Millet Bahçesi nasıl olacak? İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.