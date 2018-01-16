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Denize atlayan kadının cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan denize atlayarak intihar ettiği iddia edilen Esra Ercömert'in (41) cesedi bulundu. Ercömert'in, kızı Ecem Balcı'nın (17) kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi.Kandıra Kaltalkayası mevkiinde önceki gün, deniz kenarındaki kayalıklarda Esra Ercömert'in çantası bulundu. Ercömert'in yazdığı notta herkesten hakkını helal etmesini istediği belirlendi. Bunun üzerine hemen arama çalışması başlatıldı. Sahil güvenlik, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, deniz polisi ve jandarma ekiplerinin katıldığı aramalarda, helikopterle kontrollerde bulunulurken, dalgıçlar da denizde arama yaptı. Dün yapılan aramalarda Esra Ercömert'in izine rastlanmadı. Bugün devam eden çalışmalarda Ercömert'in cesedi, itfaiye dalgıçlarınca bulunarak denizden çıkarıldı.Esra Ercömert'in, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Ecem Balcı'nın kaybolması ve rahim kanseri nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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