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Denize düşen kadını balık tutanlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

SARIYER'DE denize düşen kadını, sahilde balık tutanlar kurtardı.

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA) SARIYER'DE denize düşen kadını, sahilde balık tutanlar kurtardı. Kıyıya çıkartılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay Baltalimanı sahilde saat 08:00 sıralarında meydan geldi. İsminin Şeyma I. (27) olduğu öğrenilen genç kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Şeyma I., yaklaşık 200 metre sürüklenerek balıkçıların önüne geldi. O sırada sahilde balık tutanlar, denizde çırpınan kadını gördü. Kadın çırpınırken balık tutan kişilere yardım çığlıkları atıp, yüzme bilmediğini söyledi. Mahmut Topla oltasını boğulmak üzere olan kadına uzatarak kadını kıyıya çekti. Kıyıya çıkartılan kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kıyıda yaptıktan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Kadını boğulmaktan kurtaran Mahmut Topal "Balık tutuyordum baktım denizde bir siyahlık vardı. Kadın bana 'yüzme bilmiyorum' deyince oltayı çevirip tutmasını söyledim sonra karşıdaki arkadaşlardan yardım istedim. Arkadaşlar geldiler çıkarttık. Akıntı tersti yoksa oradan atlamış olsa daha kimse göremezdi. Bu tarafa doğru gelince gördük" diye konuştu.

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