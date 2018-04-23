İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi Gün Batımı İskelesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş sohbet etmek için bir arkadaşı ile sahil kenarına gitti. Beşiktaş ve arkadaşı bir süre sahil kenarında vakit geçirdikten sonra, arkadaşı tuvalete gideceğini belirterek Beşiktaş'ın yanından ayrıldı. Bu sırada tek başına oturan talihsiz adam, dengesini kaybederek denize düştü.

Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, Beşiktaş'ı denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beşiktaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Beşiktaş'ın öldüğünü duyan arkadaşı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu ileri sürülen Beşiktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)