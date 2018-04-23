HABER

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 04:38 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen talihsiz adam boğularak yaşamını yitirdi.

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi Gün Batımı İskelesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş sohbet etmek için bir arkadaşı ile sahil kenarına gitti. Beşiktaş ve arkadaşı bir süre sahil kenarında vakit geçirdikten sonra, arkadaşı tuvalete gideceğini belirterek Beşiktaş'ın yanından ayrıldı. Bu sırada tek başına oturan talihsiz adam, dengesini kaybederek denize düştü.

Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, Beşiktaş'ı denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beşiktaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Beşiktaş'ın öldüğünü duyan arkadaşı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu ileri sürülen Beşiktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
Siyaset gündemine damga vuran olayın perde arkasıSiyaset gündemine damga vuran olayın perde arkası
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Karşıyaka korkunç olay boğulma deniz

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Levent Gültekin yazılarını sonlandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

Genç kızın otostop macerası faciayla bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.