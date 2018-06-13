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Denize düştü, esnaf kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, alkolün etkisiyle  denize düşen H.İ.K.

Denize düştü, esnaf kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, alkolün etkisiyle denize düşen H.İ.K. (52), çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.İ.K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Yat Limanı yürüyüş yolunda meydana geldi. Alkollü olan H.İ.K., adımını yola attığını zannederken denize düştü. Bu sırada yakındaki bir restoranda oturan işletmeciler, sesi duyarak bölgeye koştu. Vatandaşlar, H.İ.K.'nin dibe battığını fark etti. Kıyıda toplananlardan biri denize atlayarak H.İ.K.'yi dipten yüzeye çıkardı. Denizden çıkartılan H.İ.K., yüz üstü yatırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.İ.K. , ambulansla, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 dakika deniz dibinde kalan H.İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve aşırı alkollü olduğu rapor edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denize düştü, esnaf kurtardıDenize düştü, esnaf kurtardı

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