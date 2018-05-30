Denizin ortasında uyuşturucu baskını kamerada

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Narkotik polisi, Aydın Didim Akbük mevkisinde iki tekneye açık denizde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 260 kilo skunk ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden deniz yoluyla ülkemize uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple 2 ay boyunca izleyen polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri almak üzere Didim'e gittiğini belirledi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destekleriyle 25 Mayıs Cuma günü operasyon kararı alındı. Aydın'ın Didim ilçesi Akbük mevkisinde denizin açığında iki teknenin birbirine yanaşarak uyuşturucu madde alışverişi yaptığı sırada ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskında 260 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.A.(60),F.G.(34), M.P.(38), N.G.(35), S.K.(32), M.A.A.(30), S.Ç.(56), R.Y.(41), C.Ç.(32) ve F.A.(56) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik polisleri ve sahil güvenlik ekiplerinin teknelere denizden yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri sahil güvenlik botuyla uyuşturucu alışverişi yapan iki tekneye eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında bir teknede çeşitli yerlere saklanan uyuşturucu maddelerin bulunması kameralara yansıdı.

