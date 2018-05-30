Denizin ortasında uyuşturucu baskını kamerada

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Narkotik polisi, Aydın Didim Akbük mevkisinde iki tekneye açık denizde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 260 kilo skunk ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden deniz yoluyla ülkemize uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple 2 ay boyunca izleyen polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri almak üzere Didim'e gittiğini belirledi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destekleriyle 25 Mayıs Cuma günü operasyon kararı alındı. Aydın'ın Didim ilçesi Akbük mevkisinde denizin açığında iki teknenin birbirine yanaşarak uyuşturucu madde alışverişi yaptığı sırada ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskında 260 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.A.(60),F.G.(34), M.P.(38), N.G.(35), S.K.(32), M.A.A.(30), S.Ç.(56), R.Y.(41), C.Ç.(32) ve F.A.(56) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik polisleri ve sahil güvenlik ekiplerinin teknelere denizden yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri sahil güvenlik botuyla uyuşturucu alışverişi yapan iki tekneye eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında bir teknede çeşitli yerlere saklanan uyuşturucu maddelerin bulunması kameralara yansıdı.
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum