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Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Denizli'de çalıştığı iş yerinde kaza geçirdikten sonra patronunun ‘iyi gelir’ diyerek sırtını çiğnediği kadın 1 yıldan fazladır iki büklüm bir halde yaşamaya çalışıyor. Genç kadın, savcılıkta bilirkişi olarak tayin edilen doktordan gelen ‘sırtındaki problemler doğuştandır’ ibaresi ile şok yaşadı.

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli’de çalıştığı iş yerinde kaza geçirdikten sonra patronunun ‘iyi gelir’ diyerek sırtını çiğnediği kadın 1 yıldan fazladır iki büklüm bir halde yaşamaya çalışıyor. Genç kadın hayatının şokunu ise başvurduğu savcılıkta bilirkişi olarak tayin edilen doktordan gelen ‘sırtındaki problemler doğuştandır’ ibaresi ile yaşadı. Gelen rapor ile dava açmasının önü kapanan kadın doğuştan sakat olduğunu öğrendi.

33 yaşındaki Zeynep Otur isimli kadının hayatı estetisyen olarak çalıştığı güzellik salonunda bulunan sebilden yere akan suya basıp kayarak düşmesi ile altüst oldu. Şuanda ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken Otur, "İş yerinde zemin ıslaktı ayağım kaydı ve düştüm. İş yerimizin çaycısı beni yerden kaldırdı. Patronum eleman yok diye beni hastaneye göndermedi ‘basit hiçbir şeyin yok’ dedi. Bu şekilde 3-4 gün çalışmaya çalıştım. 24 Nisan 2017’de ısrarla krem süreceğini söyleyip ‘elimle ovalayacağım’ dedi. Ben bunun sözüne inanıp yüzüstü uzandım ve bir anda 2 ayağı ile sırtıma çıkarak çiğnemeye başladı. Ben bağırıp, çığlık atarak üzerimden atmaya çalıştım ama 90 kilogram olduğu için. O gün bile beni hastaneye göndermedi ve akşam saat 22.00’a kadar iş yerinde çalıştım" iddiasında bulundu.

"BELİMİ ÇİĞNEDİKTEN SONRA SÜREKLİ DÜŞÜYORDUM"

Belinin çiğnenmesinin ardından sürekli denge problemi yaşamaya başladığını ve ayakta duramayarak düştüğünü kaydeden Otur, geçtiğimiz temmuz ayında aynı iş yerinde rahatsızlanıp ambulans ile hastaneye kaldırılınca şikayetçi olduğunu ve olayı yargıya taşıdığını aktardı. Otur, "Sonraki günlerde ağrılarım devam edince özel bir hastaneye başvurdum doktor röntgen ve tomografi istedi. Doktor bunun düşme ile olmayacağını iddia etti. İş yeri sahibi rapor almamı istememişti ‘ben sana her şekilde izin veririm maaşın, sigortan kesilmesin’ dedi. Bu yüzden rapor almamıştım. O belimi çiğnedikten sonra benim denge sorunum oldu sürekli düşüyordum ve ayakta duramıyordum. Sırtımda çelik korse ile günlerce yaşadım. 12 Temmuz 2017’de yine iş yerinde düştüm. O gün zaten iş yerinin sahibi bana dilenci muamelesi yapmıştı ‘ne istiyorsun benden? Para mı istiyorsun? Param yok’ dedi bana. Ben o gün ambulans ile hastaneye kaldırıldım ve iş kazası tutanağı tutuldu. Şikayetçi olduğumu söyleyince benim geriye dönük işten çıkışımı verdiler. Bunun üstüne iş yerindeki çaycımıza yalan ifade verdirtti. Dışarıda düştüğümü, iş yerine gittiğimi ve çiğnemenin kesinlikle söz konusu olmadığına dair ifade verdirtmiş" diye konuştu.

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"SAPASAĞLAMDIM"

Olay yargıya taşınınca Cumhuriyet Savcısı genç kadının şikayeti üzerine ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olmak suçlaması ile’ A.Y., ve H.G., isimli şahıslar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılık Otur’un sağlık durumu ile ilgili bilirkişi olarak doktor muayenesi ve rapor istedi. Otur’u muayene eden ve rapor hazırlayan doktor ise rahatsızlığın ‘doğuştan’ olduğunu iddia eden bir ibare kullanınca savcılık eldeki deliller, doktor raporu ve şahitleri gerekçe göstererek dosya ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Doktorun verdiği rapora isyan eden ve adalet istediğini belirten Otur, "Doktor bu durumumun doğuştan olduğuna dair rapor düzenlemiş doktor. Soruyorum şimdi ben eğer doğuştan böyleysem geçen yıl 32 yaşındaydım 32 yıldır hiç mi ağrı sızı olmaz, hiç mi bir belirti olmaz benim bu durumumla ilgili? Benim hiçbir şeyim yoktu sapasağlamdım ben. Diğer doktorların söylediği belde 3-4 fıtık oluşmuş, boyunda fıtık, boyunda ve belde düzleşme, belde kayma, kalçaya doğru L5 ile S1 kemikleri arasında 2 kırık olduğunu söylüyorlar. Ameliyat olursam bu durumdan çok daha kötü duruma gelebileceğimi söyledikleri için ben de korkuyorum ve ameliyat olmuyorum" dedi.

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"DOĞUŞTANSA NASIL ÇALIŞABİLDİM?"

Doktorun düzenlediği ‘doğuştan’ şeklindeki raporun aksine kendisinin olaydan önce sağlıklı bir insan olduğunu ifade eden Otur, düğün ve eğlencelerde oyun oynayıp halay çekerkenki görüntülerinin her şeyi kanıtladığını söyledi. Belindeki kırık ve fıtıkların doğuştan olamayacağını eğer öyleyse 32 yıl boyunca hayatını nasıl normal bir şekilde idame ettirdiğinin cevabını bulamadığını kaydeden Otur, "Doktorun düzenlediği rapor o. Ben buna itiraz ettim ve başka hastaneye sevkimi istedim kabul edilmedi. Doğuştan diye rapor düzenleniyor. Ya soruyorum ben doğuştan nasıl olabilirim? Madem doğuştansa bunca yıl bütün işlerde çalıştım. Tarlada, tekstildi, büro işlerinde ve estetisyen olarak çalışıyordum. Nasıl çalışabildim?" şeklinde konuştu.

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Ailesinden ayrı yaşayan ve maddi imkansızlıklar yüzünden de hayatını idame ettirmede zorluk çeken Otur, adaletin tecelli etmesini ve kendisine yardım elinin uzanmasını bekliyor.

İHA

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