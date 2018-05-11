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Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Denizli'de, ayakları ve kuyruğu iple bağlanıp, boğularak öldürüldükten sonra tecavüz edilen sokak köpeği esnaf tarafından bulundu. Polis, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen madde bağımlısı Osman B. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Kaleiçi eski pazaryerinde, sabah iş yerini açan esnaf, sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeğini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeğin yanında erkek iç çamaşırı olduğunu fark etti. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nden veteriner çağrıldı. Veteriner, ayaklarındaki ve kuyruğundaki ipleri çözüp, köpeği kliniğe götürdü. Yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak, öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı.

POLİS ŞAHSI YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yerinin kamera kayıtlarında, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 20'li yaşlardaki kişi, köpeği götürürken görüldü. Ayrıca bu kişinin yaklaşık 40 dakika sonra da olay yerinden ayrılırken, pantolonunun kemerini düzelttiği kameraya yansıdı. Olay, bölgede infial oluştururken, polis ekiplerince madde bağımlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 19 yaşındaki Osman B. olduğunun tespit edilmesi üzerine polis şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde bulunanlar ise tepkilerini dile getirerek, sokak köpeğinin bölgede hep dolaştığını ve hayvanı beslediklerini söyledi.

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