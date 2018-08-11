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Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 21:03 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cinnet getiren bir kişi önce 13 yaşındaki kızını sonra eşini boğarak öldürdü. Ardından kendini asarak intihar etti.

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Cinnet Getirme cinayet

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