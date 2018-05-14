Denizli'de yaşandı, görenler ne olduğunu anlayamadı

Dün Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait bir hava tahmin balonu bilinmeyen bir nedenle düştü.
Gökten bir cismin düştüğünü görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.
Olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin ölçüm aletlerini aldılar. Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.
(DHA)
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