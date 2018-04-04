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Denizli Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı ve Saba Tümer'e yoğun ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kitap fuarına tarihçi, akademisyen ve yazar Prof.

Denizli Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı ve Saba Tümer'e yoğun ilgi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kitap fuarına tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sunucu ve yazar Saba Tümer katıldı. Fuarı gezen ziyaretçiler, yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Saba Tümer ağırlandı. Ortaylı ve Tümer, kitaplarını imzalayarak, okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuarı sık sık ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da yazarlar ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nce 2'nci kez düzenlenen fuara katılan Ortaylı, Başkan Zolan ile bir araya gelip, kısa süre sohbet etti. Fuara geçen yıl da katıldığını hatırlatan İlber Ortaylı, "Gençlerin kitap sevmesi ve okuması, fuarın başarıyla gitmesinden de çok memnunum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise fuarda özellikle çocukların yazarlarla temas etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, fuarın donanımlı gelecek için önemli olduğunu söyledi. Denizli'nin fuar merkezi olmasını istediklerini kaydeden Zolan, kentte birçok fuar düzenlendiğini belirterek, "İçlerinde en önemlisi de kitap fuarı. Fuarımıza çevre illerimizden de çok fazla sayıda ziyaretçi geliyor. Öncü şehir olma anlamında bu fuar çok özel. Burası çekim merkezi haline geldi" diye konuştu.
Saba Tümer ise kitap fuarına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Muhteşem bir atmosfer, fuar alanına girdiğim anda gözlerime inanamadım. Hem kalabalık hem de her şey çok düzenli, 'İyi ki kitap yazmışım ve iyi ki buradayım' dedim. Yeni bir fuar ve ikinci kez düzenlenmesine rağmen büyük yol alınmış, muhteşem bir fuar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Denizli Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı ve Saba Tümer'e yoğun ilgiDenizli Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı ve Saba Tümer'e yoğun ilgiDenizli Kitap Fuarı'nda İlber Ortaylı ve Saba Tümer'e yoğun ilgi

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