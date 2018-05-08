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Denizli merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanları, ihraç edilen memurlar ve 'örgüt ablaları'nın da bulunduğu belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı. Denizli merkezli Antalya, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında, aralarında iş insanları, kamudan ihraç edilen memurlar ile FETÖ'nün 'izdivaç ablaları'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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