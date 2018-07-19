Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi.
Olay yerine gelen ve yavru köpeği boğazından asılı şekilde gören esnaf, vicdansızlığa tepki gösterdi. Binaya çıkanlar, köpeğin asılı olduğu katta boş şarap ve bira şişeleri buldu.
Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.
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