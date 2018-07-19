HABER

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesinde, inşaat halindeki binanın üçüncü kat penceresinde, boğazından iple asılı yavru sokak köpeği ölüsü bulundu. Olayı kimin yaptığı araştırılırken, yavru köpeğini görenler dehşete düştü, büyük tepki gösterdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi.

ŞARAP VE BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU

Olay yerine gelen ve yavru köpeği boğazından asılı şekilde gören esnaf, vicdansızlığa tepki gösterdi. Binaya çıkanlar, köpeğin asılı olduğu katta boş şarap ve bira şişeleri buldu.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Sinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyorSinop'ta 'Balatlar yapı topluluğu' kazısı 9 yıldır devam ediyor
İki katlı binanın çatısı alev alev yandıİki katlı binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Tavas köpek yavru köpek Yavru köpeği asarak öldürdüler korkunç olay

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.