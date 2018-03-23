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Denizli polisi semt pazarlarında kaçak ürün denetimi yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Denizli’de polis semt pazarlarına yönelik yaptığı denetimlerde 350 adet çeşitli ünlü markaların taklit parfümlerini ele geçirdi.Kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan polis ekipleri semt pazarlarına yönelik denetim yaptı.

Denizli’de polis semt pazarlarına yönelik yaptığı denetimlerde 350 adet çeşitli ünlü markaların taklit parfümlerini ele geçirdi.
Kentte kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan polis ekipleri semt pazarlarına yönelik denetim yaptı. Pazarlarda tezgah açarak sahte orijinal olmayan faturasız olarak piyasaya sürülmek istenen dünyaca ünlü markalara ait toplam 350 adet kaçak parfüm ele geçiren ekipler ayrıca kaçakçılık faaliyetinde bulunan 1 şahsıda yakaladı.
Şahıs hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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