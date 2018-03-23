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Denizli Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği vatandaşları ‘Vali, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürleri’nin isimlerinin kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.Yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından ‘Denizli Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü’nün adlarının kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları sağlık, okul gezileri ve buna benzer bahanelerle bağış, yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüslerinin arttığı belirtildi.

Denizli Valiliği vatandaşları ‘Vali, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürleri’nin isimlerinin kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından ‘Denizli Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü’nün adlarının kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları sağlık, okul gezileri ve buna benzer bahanelerle bağış, yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüslerinin arttığı belirtildi. Denizli Valiliği’nin veya herhangi bir kamu kurumunun vatandaşları, işadamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin bulunmadığı vurgulandı. Vatandaşların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon gibi yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu bildirmelerini 0258 265 18 82, ardından emniyet müdürlüğünün 155 veya jandarma komutanlığının 156 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur.”

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