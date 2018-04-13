Denizli’de 108 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Denizli’de gümrük kaçağı 108 adet cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çivril’de cep telefonu satışı yapan bir iş yerine elinde poşetle giren iki kişiyi fark eden emniyet güçleri, şahısları şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Şahısların diğer telefonculara da girmesi üzerine polis, H.H.B. ve S.G. isimli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Şahısların ellerindeki poşetlerde 10 adet cep telefonu olduğu belirlendi. Telefonların gümrük kaçağı olduğunu tespit eden polis, şahısların aracında yaptığı aramada da kaçak 98 telefon daha ele geçirdi. Cep telefonlarına el konulurken, gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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