Denizli'de 13,5 kilo esrar ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 13 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Merkezefendi Jandarma Karakolu ekipleri, dün, Aşağışamlı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.A.'nın evine operasyon düzenledi. S.A.'yı gözaltına alan jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada, çuval içinde 13 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra sorgusu tamamlanan S.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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