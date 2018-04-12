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Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 23:20 | Son Güncelleme

Denizli (İHA)

Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

Denizli (İHA)

Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

Denizli’de 1500 metrede zorlu kurtarma operasyonu

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