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Denizli'de 1'i ordudan atılmış 4 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı öğrenilen R.D.'nin de bulunduğu 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANDILAR
Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı öğrenilen R.D.'nin de bulunduğu 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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