Denizli'de, 1'i ordudan atılmış 4 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan R.D.'nin, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı öğrenildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Denizli'de satmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişilik grubu takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucunca polis, geçen çarşamba günü 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler R.D., K.K., H.G. ve İ.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D.'nin, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken, aynı suçu işlediği gerekçesiyle ordudan atıldığı öğrenildi.
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