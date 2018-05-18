HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denizli'de, 1'i ordudan atılmış 4 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan R.D.'nin, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı öğrenildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Denizli'de satmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişilik grubu takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucunca polis, geçen çarşamba günü 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler R.D., K.K., H.G. ve İ.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D.'nin, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken, aynı suçu işlediği gerekçesiyle ordudan atıldığı öğrenildi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Tarlada kendini astıTarlada kendini astı
Telefon dolandırıcısı otogarda yakalandıTelefon dolandırıcısı otogarda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.