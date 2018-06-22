HABER

Denizli'de 2 parti arasında çıkan gerginliğe, demir bariyerli önlem

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Delikliçınar Meydanı'nda stant kurup, seçim propagandası yapan AK Parti ve İYİ Parti üyeleri arasında gerginlik yaşanması üzerine polis, araya demir bariyer çekerek, çıkabilecek olayların önüne geçti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Delikliçınar Meydanı'nda stant kurup, seçim propagandası yapan AK Parti ve İYİ Parti üyeleri arasında gerginlik yaşanması üzerine polis, araya demir bariyer çekerek, çıkabilecek olayların önüne geçti.

AK Parti ve İYİ Parti üyeleri, seçim propagandası yapmak amacıyla Delikliçınar Meydanı'na dün stant kurdu. Partililer bugün, ellerinde parti bayrağı sallayıp, İYİ Partililer cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AK Partililer ise cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için karşılıklı slogan attı. Sloganlar arttıkça partililer arasındaki gerilim de arttı. Meydanda, iki partinin üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Gerginliğin artması üzerine zaman zaman araya girip, tarafları ayıran polis, önlemi ortaya demir bariyer koymakta buldu. Çevik Kuvvet iki parti arasında demir bariyerden koridor oluşturarak, partililerin birbirlerine yaklaşmalarını önledi. Meydanda polisin önlem almasının ardından bir olay yaşanmadı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi darp edildiTürk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi darp edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Muharrem İnce'nin Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki mitinginde insan seli

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.