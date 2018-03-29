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Denizli’de 20 uyuşturucu operasyonuna 31 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5’i yabancı uyruklu 31 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik 20 ayrı operasyon yapıldı.

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5’i yabancı uyruklu 31 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik 20 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Denizli’ye uyuşturucu madde sevk etmeye çalışan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu maddelere de satılmadan el konuldu. Operasyonlarda toplam 3 kilogram esrar, 250 gram metamfetamin, 120 gram eroin, 62 adet uyuşturucu uyarıcı nitelikli hap ve 0,5 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda 5’i yabancı uyruklu toplam 31 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 20 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan 15’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 11 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken ayrıca 5 şahsın da işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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