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Denizli’de 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yoldan çıkıp duvara çarpan aracın aracın hızı dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Servergazi Mahallesi istikametinden Mehmetçik Mahallesi yönüne giden Ali Y. (20) yönetimindeki 20 AAB 168 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Ters yöne dönen otomobil yol kenarındaki yağmur giderleri boşluğuna dayandı. Araç, duvara paralel olarak yaklaşık 50 metre sürüklenirken duvarda lastik izleri görüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali Y. ile araçta bulunan Hasan K. (19), Ömer T. (19), Hüseyin A. (20) çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası trafik polisleri duvardaki lastik izinlerini inceledi. Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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