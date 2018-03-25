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Denizli’de 5 gencin hayatını kaybettiği kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Denizli’de dün gece meydana gelen ve 5 gencin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.Tavas ilçesinde dün gece geç saatlerde yaşanan kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

Denizli’de dün gece meydana gelen ve 5 gencin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Tavas ilçesinde dün gece geç saatlerde yaşanan kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Yağmur suyu tahliye kanalının girişinde oluşan su birikintisine uçan araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelere göre gençlerin boğularak öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedenlerinin ise yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Gençler farklı mezarlıklara defnedilecek
Hayatını kaybeden gençler için yarın Tavas ilçe meydanında öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor. Gençlerin cenaze namazlarının birlikte kılınacağı, definlerinin ise ilçe içerisinde farklı bölgelerdeki mezarlıklarda yapılacağı kaydedildi.
Gençlerin hayatını kaybettikleri su birikintisindeki su seviyesinin düşmesi dikkatlerden kaçmazken, çevre sakinlerinden alınan bilgilerde su seviyesinin yağmur yağışına bağlı olarak artıp azaldığı öğrenildi.

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