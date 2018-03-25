HABER

Denizli’de 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri devam ediyor.

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerin en küçüğü 17, en büyüğü ise 19 yaşında olduğu belirtildi.
Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19), kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan olayı jandarmaya bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ekipleri durumu hemen 112 Acil servis ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından aracı vinç yardımıyla düştüğü su birikintisinden çıkardı. Çıkarılan araçta sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) cenazelerine ulaşıldı. Yapılan ilk belirlemelere göre, gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Kazanın ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin otopsi işlemleri devam ediyor. Hastane önünde çocuklarının cenazelerini teslim almak için bekleyen ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul servisinde akılalmaz olay! Yola öğrenci düştü!

Okul servisinde akılalmaz olay! Yola öğrenci düştü!

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.