Denizli’de çiftçi cinayetinin ardından yasak aşk çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz hafta tüfekle öldürülen Mutlu Aysel cinayeti ile ilgili eşi ve bacanağı gözaltına alındı. Öldürülen şahsın eşinin, eniştesi ile yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Olay, 3 Nisan Salı günü gece geç saatlerde meydana geldi. Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi Yenice mevkiinde meydana gelen olayda, Mutlu Aysel (38) isimli şahsın ikametinden silah sesleri geldiğini duyan yakınları, evin yanındaki ağılın önünde şahsı kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ekipler sağ omuzu ve ayağından av tüfeği ile vurulan Aysel’in öldüğünü belirlemişti. Çiftçilik yaptığı belirtilen Aysel’in ölümüyle ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Aysel’in eşi Z.A. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Erdal E.’yi gözaltına aldı. Erdal E.’nin, Z.A.’nın ablasıyla evli olduğu kaydedildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.