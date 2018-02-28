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Denizli’de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 23:22 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Halil Özel’e ait 4 katlı apartmanın 4.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Halil Özel’e ait 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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