Denizli’de deprem

Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Denizli’de 11 Nisan ile 12 Nisan arasında 8 deprem meydana geldi. Şiddetleri 3.8 ile 1.3 arasında değişen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremlerin merkez üsleri ise Pamukkale ilçesi ile Çameli ilçeleri olarak kayıtlara geçti.