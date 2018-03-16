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Denizli’de ’Evlat’ın yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik dedektör köpeği “Evlat”ın da katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilogram kubar esrar ile patlatılmaya hazır, fitil ateşlemeli basınç etkili patlayıcı düzeneği ele geçirildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenicekent Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Denizli’de ’Evlat’ın yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de narkotik dedektör köpeği “Evlat”ın da katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 kilogram kubar esrar ile patlatılmaya hazır, fitil ateşlemeli basınç etkili patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenicekent Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bir evde yapılan aramada, 2 kilogram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 89 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeğiyle uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 40 lira nakit para ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma, şüpheliye ait ikinci bir bağ evi bulunduğunu tespit etti. Bağ evinde uyuşturucu madde arama köpeği ’Evlat’ın da katılımıyla gerçekleştirilen aramada, hayvan gübrelerinin altına plastik bidonlar içerisinde gizlenmiş 18 kilogram 100 gram kubar ile 3 adet dinamit lokumundan oluşan patlatılmaya hazır, fitil ateşlemeli basınç etkili patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, toplam 20 kilogram 100 gram kubar esrar ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

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