Denizli’de FETÖ davasında 21 sanık hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Denizli’de kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin eski yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 18’i tutuklu 21 kişinin yargılanmasına başlandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin ile Erkan Altındal, Metin Tural, Mehmet Ali Özkan, Ayhan Batur, Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Ali Rıza Işık, Ali Öztürk, Eren Yazıcıoğlu, Mekke Yassıkaya ve 3 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mahkeme başkanı, savunma yapan sanıklardan Ali Öztürk’e, “Şirket ortağı Mehmet Ali Özkan’la beraber İstanbul’a koliler içinde para götürdünüz mü?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Öztürk, “Böyle bir para götürmedim. Örgütün okullarına, yurtlarına, evlerine ürün satışı yapmadım. Onu Denizli’deki müdür yapmıştır” yanıtını verdi.

Duruşmanın hafta içerisinde devam edeceği öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanmak ve aynı adreste kurulan başka bir şirket aracılığıyla yurt dışına para aktarıp örgüte finansman sağlamak”tan 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.