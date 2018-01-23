Denizli'de FETÖ'nün 15 Temmuz bilançosu açıklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana başlatılan soruşturmaların rakamları açıklandı. Açıklamada, 7 bin 10 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında, bugüne kadar toplam 7 bin 10 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmalar kapsamında 937 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 881 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldı. 1467 soruşturma dosyası üzerinden 2 bin 815 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği iddiası kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 917 derdest soruşturma dosyası üzerinden 1314 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği suçundan soruşturmanın ise halen devam etmekte."