Denizli’de FETÖ’nün emniyet yapılanması davasında 5 tahliye

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) emniyet yapılanması kapsamında görülen 28’i tutuklu 44 sanıklı davada mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan 5’inin adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti.
3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davaya, Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda görülmeye devam edildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlaması dava açılmıştı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulunurken, duruşmada örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock yazışmaları da okundu. Duruşmada sanıklar ve avukatlar savunma yaparak kendilerini savundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda Murat Onaylı, Sami Alpartin, Bahri Söylemez, Mesut Kazanpınar ve Sadık Çelik’in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.
Mahkeme daha sonra ileri bir tarihe ertelendi.
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