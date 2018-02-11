Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli’nin Kale ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan hafif ticari araçta 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolu üzerindeki Habipler Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsmail Çıralı’nın (26) kullandığı 20 ES 704 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte Ramazan Efe, Gürkan Tekin, Selvin Efe, Gürkem Tekin, Ganibe Girdal ve Yaşar Kandil yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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