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Denizli'de iki otomobil çarpıştı; gurbetçi sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü Muharrem Özer (75), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı; gurbetçi sürücü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü Muharrem Özer (75), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana geldi. Albayrak Meydanı yönüne giden Mutlu Balaya (42) yönetimindeki 06 EAE 44 plakalı otomobille, Tapu Müdürlüğü yönünden gelen gurbetçi Muharrem Özer'in kullandığı LB MG 36 Almanya plakalı otomobil çarpıştı. Özer'in aracı, çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak yan yattı. Kazada iki otomobil içindeki toplam 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Almanya plakalı otomobilde sıkışan sürücü Muharrem Özer, eşi Güldane Özer (71) ve Ayşe Meşe (30), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan her iki sürücü ile Özer'in aracında bulunan eşi Güldane Özer ve Ayşe Meşe ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Almanya'da yaşayan Muharrem Özer, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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Denizli'de iki otomobil çarpıştı; gurbetçi sürücü öldüDenizli'de iki otomobil çarpıştı; gurbetçi sürücü öldüDenizli'de iki otomobil çarpıştı; gurbetçi sürücü öldü

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