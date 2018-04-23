Denizli’de inşaatta göçük

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir inşaatta göçük altında kalan işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’ndeki özel bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşlarında olduğu öğrenilen Kafi Demirciler isimli işçinin göçükte beline kadar olan bölüm toprak altında kaldı. İnşaattaki arkadaşları tarafından hemen müdahale edilen yaralıya daha sonra olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Kafi Demirciler kısa sürede bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Drenaj kanalındaki çalışmada meydana geldiği öğrenilen göçük olayında yaralanan Damirciler’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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