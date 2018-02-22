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Denizli’de işçi servisi sulama kanalına devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde işçileri taşıyan servis sulama kanalına devrildi.

Denizli’de işçi servisi sulama kanalına devrildi: 16 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde işçileri taşıyan servis sulama kanalına devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, işçi taşıdığı öğrenilen Mahmud E. idaresindeki 06 BFV 86 plakalı servis aracı, Kocayaka Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. 17 kişinin bulunduğu servisteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de işçi servisi sulama kanalına devrildi: 16 yaralı

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