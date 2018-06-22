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Denizli'de kaçak kurs merkezine operasyon: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eğitimcilerin, kaçak açtığı belirtilen kurs merkezine yapılan operasyonda 18 öğrenci ile 3 öğretmen gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eğitimcilerin, kaçak açtığı belirtilen kurs merkezine yapılan operasyonda 18 öğrenci ile 3 öğretmen gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün, FETÖ/PDY'den ihraç edilen öğretmenlerin kaçak olarak açıp, işlettiği belirtilen Merkezefendi ilçesindeki kurs merkezine operasyon düzenledi. 3 öğretmen ile üniversite sınavlarına hazırlandıkları belirtilen 18 lise mezunu öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 3 öğretmenin sorgusu sürerken, kurs merkezi de mühürlendi.

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