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Denizli’de kar yağışı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Denizli’nin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.Denizli’de sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Denizli’nin yüksek kesimleri ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Denizli’de sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bilen Denizlililer yüksek kesimlere çıkarak kar keyfi yaptı. Öte yandan, Çameli Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından ise zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği bazı bölgelerde zirai don uyarısında bulunuldu.

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