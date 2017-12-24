Denizli'de korkunç olay! İş yeri bastılar, kelepçeleyip demirle dövdüler

Olay dün saat 19.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi’ndeki bir asansör firmasının bürosunda meydana geldi.

İddiaya göre, firma sahibi Bekir Gümüş, işyerini kapatmaya hazırlandığı sırada başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi geldi. Önce işyerinin elektrik şalterini kapatan 2 kişi, daha sonra Bekir Gümüş’ün ağzını kapatıp, ellerini kelepçeledi.

Ardından arka taraftaki mutfak bölümüne götürülen Gümüş, kasklı iki kişi tarafından demir çubukla feci şekilde dövüldü. Gümüş’ün cüzdanını ve cep telefonunu alan kimliği belirsiz iki zanlı, daha sonra iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu kayıt cihazını da alıp, iş yerinden ayrıldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Gümüş, yerde sürünerek iş yerinin dışına çıkıp, komşularından yardım istedi.

Bekir Gümüş

Gümüş’ün yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Gümüş, ambulansla DenizliDevlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri işyerinde de zanlılara ait parmak izi araştırması yaparken, çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.

Soruşturma kapsamında Gümüş’ü darp ve gasp eden kasklı iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, saldırıya uğrayan Gümüş’ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)