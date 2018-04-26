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Denizli’de korkutan deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Honaz merkezli saat 14.37’de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Honaz merkezli saat 14.37’de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren depremde ilk bilgilere yaralanma, can kaybı ya da yıkım olmadığı öğrenildi. Denizli merkezde de hissedilen deprem kısa süreli korkuya sebep oldu.

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