Denizli’de korkutan deprem

Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Honaz merkezli saat 14.37’de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren depremde ilk bilgilere yaralanma, can kaybı ya da yıkım olmadığı öğrenildi. Denizli merkezde de hissedilen deprem kısa süreli korkuya sebep oldu.

