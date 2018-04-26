Denizli’de korkutan deprem

Denizli’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Honaz merkezli saat 14.37’de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren depremde ilk bilgilere yaralanma, can kaybı ya da yıkım olmadığı öğrenildi. Denizli merkezde de hissedilen deprem kısa süreli korkuya sebep oldu.
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