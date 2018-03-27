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Denizli’de korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Çivril’in Çayır Mahallesi’nde Eşe D.’ye ait tek katlı evde yangın çıktı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çivril’in Çayır Mahallesi’nde Eşe D.’ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılırken, yangın, daha fazla büyümeden ve diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken yapılan ilk incelemelerde yangının soba ve bacadan çıkmış olabileceği ifade edildi.
Evin maddi hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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