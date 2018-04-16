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Denizli’de mazot ve akü hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Denizli’de kamyondan mazot ve akü çalmaya çalışan 2 kişi, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çivril’in Kıralan Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir kamyonun yanında duran iki kişiden şüphelendi.

Denizli’de kamyondan mazot ve akü çalmaya çalışan 2 kişi, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çivril’in Kıralan Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir kamyonun yanında duran iki kişiden şüphelendi. Şahıslardan GBT kontrolü yapmak için kimlik isteyen jandarma, şahıslardan birinin verdiği ehliyetin bilgilerinden ve ehliyet üzerindeki fotoğraftan şüphelenince şahısları gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan takviye jandarma ekipleri ile gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan kontrollerde, çalıntı olduğu tespit edilen 64 litre mazot, kamyon ve araç aküleri, ruhsatsız pompalı tüfek, bıçak, mazot koymak için varil, aktarma kablosu, hırsızlık için kullanılan aletler, araç plakaları ve başka araçlara ait 6 ruhsat ele geçirildi. Çivril Jandarma Karakoluna götürülen Mustafa A. ve İsmail Y.’nin üzerinden çıkan ehliyetin sahte olduğu ve yaklaşık 1 hafta önce ehliyet için Denizli’den kayıp ihbarı yapıldığı, araç plakalarının Denizli’den sökülüp çalındığı, ruhsatların muhtelif yerleşim yerlerindeki araçlardan çalındığı, zanlıların mazot ve akü hırsızlığı yapmak için Konya’dan geldiği belirlendi. Yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen Mustafa A. ve İsmail Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çalıntı mal ve plakalara el konuldu.

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