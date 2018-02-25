Denizli’de motosiklet kazası: 1 ölü

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen kazada motosikletten düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile tarlasına çalışmaya giden Yaşar Çetinkaya (61), akşama doğru telefonda yakınlarına işinin bittiğini ve geleceğini söyleyerek telefonu kapattı. Aradan 3 saat geçmesine rağmen eve dönmeyen ve telefonları açmayan Çetinkaya’nın ailesi tarlanın yolunu tuttu. Aile fertleri Tosunlar kanal yolu mevkiinde motosikleti yol kenarına devrilmiş halde, Çetinkaya’yı da yerde yatarken buldu. Çetinkaya’nın yakınları hemen sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.