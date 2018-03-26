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Denizli’de ölen 5 gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Denizli’de dün yaşanan ve yaşları 17 ile 19 arasında değişen 5 gencin öldüğü trafik kazasının ardından cenazeler bugün toprağa verildi.

Denizli’de dün yaşanan ve yaşları 17 ile 19 arasında değişen 5 gencin öldüğü trafik kazasının ardından cenazeler bugün toprağa verildi. Aynı araçta can veren gençlerin tabutları ardı ardına dizilirken, aileler gözyaşlarına boğuldu.
Denizli’nin Tavas ilçesinde dün gece geç saatlerde yaşanan kazada Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Su birikintisine uçan araçta bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, sürücü Anıl Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk tespitlere göre gençlerin boğularak öldüğü belirlenirken, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine götürüldü.
Ölen 5 genç için bugün Tavas ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tabutlar ardı ardına dizilirken ortaya çıkan tablo görenlerin yürüklerini dağladı. Cenaze törenine çok sayıda vatandaşla birlikte milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.

Anneler evlatlarının tabutlarının arkasından el salladı
Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Tabutların üzerine kapanan aile üyeleri cenaze namazına kadar evlatlarının tabutlarından ayrılamadı. Anneler evlatları için ağıtlar yakarken, yakınları ise onları güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler ise cenaze aracının arkasından evlatlarının tabutlarına el salladı.
Gençlerin cenaze namazları tek tek kılınırken, hepsi için birlikte helallik alındı. Cenazeler Tavas Belediyesi Asri Mezarlığı’nda ailelerin belirledikleri yerlere gömüldü.

Can verdikleri aracta, emanet istetme lastik takarak gitmişler
Kazada hayatını kaybeden gençlerden Emin Çotul’un sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığı, Süleyman Tahancalıo’nun pastanede garson olarak çalıştığı, diğer 2 kişinin ise işsiz oldukları öğrenildi. Diğer yandan gençlerin hayatlarını kaybettikleri otomobilin daha lastiğinin patladığı, ilçe merkezindeki bir petrol istasyonunda çalışan tanıdıklarından emanet lastik alarak yola çıktıkları öğrenildi.

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