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Denizli'de PKK propagandasına 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, internette sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 5 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, dün yaptığı operasyonda, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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