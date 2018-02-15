HABER

Denizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 10:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala giden Oktay Şahin, çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı Nurdan Şahin'e (15) ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu.

Denizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala giden Oktay Şahin, çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı Nurdan Şahin'e (15) ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu. Saldırıda Ayşe Şahin ve kızı yaşamını yitirirken, ağır yaralı Oktay Şahin hastanede tedaviye alındı.
Olay, bu sabah, Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Şahin, eşi Ayşe Şahin'in işlettiği bakkala gitti. Kızı Nurdan Şahin'in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Şahin, ardından karnına dayadığı silahın tetiğini çekerek, kendini vurdu. Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nurdan Şahin'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Şahin ile eşi Ayşe Şahin ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak Ayşe Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAF

Denizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştıDenizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştıDenizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştıDenizli'de pompalı dehşet: Eşi ile kızını öldürüp, intihara kalkıştı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!

Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!

Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Genç kıza sokak ortasında feci dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmak isterken yakalandılar

Çaldıkları kaynak ve taşlama makinesini satmak isterken yakalandılar

İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

İncirlik Üssü'ne drone ile saldırı planlayan Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış

Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Polisin durduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Polisin durduğu araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.