HABER

Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Topraklık Mahallesi 2630 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 4 kişilik gruptan biri, kavga ettikleri İsmail Üleç ile Nejdet Duran'ı bacaklarından tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Canlı canlı kolunu yediler!

Canlı canlı kolunu yediler!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

AK Partili 8 başkan istifa etti

AK Partili 8 başkan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.