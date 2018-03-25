Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç su birikintisine devrildi: 5 ölü 1 yaralı

Denizli’den Muğla’ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi. Araçta bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri su birikintisine düşen aracı çıkarttı, araçta bulunan diğer beş kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralının Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı
Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
Din kültürü öğretmeni 5 kız öğrencisini taciz etti
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
11 bin 500 metre yükseklikte şoke eden görüntü
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum