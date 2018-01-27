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Denizli'de tarihi konak yandı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 2 katlı tarihi ahşap konak, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.İstiklal Madalyası sahibi CHP eski milletvekillerinden avukat Mehmet Hulusi Oral'ın oğlu, Denizli'den 5 dönem milletvekili seçilen, 1963 yılında kurulan 3'üncü İsmet İnönü hükümetinde ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hüdai Oral'ın ailesine ait, 1900'lü yıllarda yaptırılan tarihi konakta yangın çıktı. Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki 2 katlı boş ahşap konaktaki yangına, 16 itfaiye aracı ve 45 personel müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, tarihi konak kullanılmaz hale geldi. Hulisi Oral'ın torunu Teoman Oral, evin koruma altında olduğunu, sahip çıkılmadığı için yandığını söyledi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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